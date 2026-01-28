Federated Investors Aktie
WKN: 914304 / ISIN: US3142111034
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: Federated Investors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Federated Investors wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,22 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Federated Investors 1,04 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 10,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 470,2 Millionen USD gegenüber 426,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,97 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,23 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,79 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,63 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
