Federated Investors Aktie
WKN: 914304 / ISIN: US3142111034
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Federated Investors präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Federated Investors veröffentlicht am 30.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 1,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,25 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 11,80 Prozent auf 475,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Federated Investors noch 425,1 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,17 USD, gegenüber 5,13 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,96 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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