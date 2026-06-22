Ausblick: FedEx verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

FedEx gibt am 23.06.2026 die Zahlen für das am 31.05.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 20 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 5,96 USD. Dies würde einer Verringerung von 13,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem FedEx 6,88 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 16 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 8,19 Prozent auf 24,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte FedEx noch 22,22 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,86 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 16,81 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 22 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 93,72 Milliarden USD, gegenüber 87,93 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at