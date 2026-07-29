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Ausblick auf Zahlenwerk 29.07.2026 07:01:06

Ausblick: Ferrari präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Ferrari präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bei Ferrari stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Ferrari wird am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,38 EUR je Aktie vermeldet.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,87 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 4,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,79 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,65 EUR, während im vorherigen Jahr noch 8,97 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,55 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,15 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at

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