Analysten im Fokus 09.02.2026 07:10:00

Ausblick: Ferrari präsentiert Quartalsergebnisse

Ferrari öffnet die Bücher - was Experten in Aussicht stellen.

Ferrari lädt am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,21 Prozent auf 1,77 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Ferrari noch 1,74 Milliarden EUR umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,95 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 8,47 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 7,12 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6,68 Milliarden EUR waren.

Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert

Bildquelle: dutourdumonde / Shutterstock.com

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Analysen zu Ferrari N.V.

05.02.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
26.01.26 Ferrari Hold Jefferies & Company Inc.
21.01.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Ferrari Buy UBS AG
19.01.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
