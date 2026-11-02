Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ferrari stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,36 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ferrari 2,14 EUR je Aktie eingenommen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent auf 1,90 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,83 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,64 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net