Ferrari Aktie

Ferrari ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Bilanz steht an 02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mit diesen Ergebnissen rechnen Experten für die anstehende Ferrari-Bilanz.

Ferrari stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,36 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ferrari 2,14 EUR je Aktie eingenommen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent auf 1,90 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,83 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,64 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ferrari N.V.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ferrari N.V.

mehr Analysen
05.10.26 Ferrari Buy UBS AG
29.09.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.09.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
29.09.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
28.09.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ferrari N.V. 353,45 -0,39% Ferrari N.V.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44
31.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
31.10.26 KW 44: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden im Montagshandel voraussichtlich zunächst seitwärts tendieren. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen