Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|Bilanz steht an
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Ferrari stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ferrari stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,36 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ferrari 2,14 EUR je Aktie eingenommen.
12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,41 Prozent auf 1,90 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,83 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 8,97 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,64 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
06:29
|Riesenzoff bei Ferrari: Hamilton stinksauer (dpa-AFX)
|
19.10.26
|Erste Schätzungen: Ferrari verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.09.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ferrari auf 'Overweight' - Ziel 380 Euro (dpa-AFX)
|
29.09.26
|Rolex was for crypto, Ferrari is for AI (Financial Times)
|
17.09.26
|Ferrari aims for ocean-racing records with Hypersail (Financial Times)
|
16.09.26
|McLaren to compete against Lamborghini and Ferrari with hybrid SUVs (Financial Times)
|
17.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Ferrari auf 'Buy' - Ziel 400 Euro (dpa-AFX)
|
17.08.26
|Ferrari-Aktie freundlich: Erster Elektro-Ferrari wird für Rekordsumme versteigert (dpa-AFX)
Analysen zu Ferrari N.V.
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|29.09.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.02.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Ferrari N.V.
|353,45
|-0,39%