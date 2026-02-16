Ferroglobe Aktie

Ferroglobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ACR3 / ISIN: GB00BYW6GV68

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Ferroglobe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ferroglobe wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,070 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 20,11 Prozent auf 293,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ferroglobe noch 367,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,460 USD im Vergleich zu 0,130 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 1,30 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

