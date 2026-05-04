Ausblick: Ferroglobe zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ferroglobe lädt am 05.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,065 USD. Dies würde einen Gewinn von 81,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Ferroglobe -0,360 USD je Aktie vermeldete.

Ferroglobe soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 341,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,130 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,910 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,61 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at