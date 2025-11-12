Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2H6L7 / ISIN: SE0005468717

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Ferronordic Machines Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ferronordic Machines Registered wird am 13.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,710 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -6,070 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Ferronordic Machines Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 1,09 Milliarden SEK aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -14,395 SEK, gegenüber -6,150 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 4,58 Milliarden SEK im Vergleich zu 4,72 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

