Ausblick: Ferronordic Machines Registered präsentiert Quartalsergebnisse
Ferronordic Machines Registered präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Ferronordic Machines Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,650 SEK je Aktie gewesen.
1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 1,08 Milliarden SEK gegenüber 1,31 Milliarden SEK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 17,61 Prozent.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -14,670 SEK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,150 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 4,44 Milliarden SEK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 4,72 Milliarden SEK in den Büchern standen.
