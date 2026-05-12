Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2H6L7 / ISIN: SE0005468717

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Ferronordic Machines Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ferronordic Machines Registered stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK gegenüber -10,320 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,14 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 5,25 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -13,660 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,72 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 4,57 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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