Ausblick: Ferronordic Machines Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ferronordic Machines Registered stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK gegenüber -10,320 SEK im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht beim Umsatz von 1,14 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 5,25 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -13,660 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,72 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 4,57 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at