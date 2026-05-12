Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H6L7 / ISIN: SE0005468717
|
12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Ferronordic Machines Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ferronordic Machines Registered stellt am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,800 SEK gegenüber -10,320 SEK im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht beim Umsatz von 1,14 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 5,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 5,25 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -13,660 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 4,72 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 4,57 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferronordic Machines AB Registered Shs
|
12.05.26
|Ausblick: Ferronordic Machines Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Ferronordic Machines Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Ferronordic Machines Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Ferronordic Machines AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Ferronordic Machines AB Registered Shs
|46,00
|13,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen vor ruhigem Handelstag -- DAX am Feiertag etwas höher erwartet - Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt ist mit einem ruhigen Tag zu rechnen. Auch am deutschen Markt werden die Bewegungen wohl moderat ausfallen. In Fernost bewegen Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.