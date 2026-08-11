Ferronordic Machines AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2H6L7 / ISIN: SE0005468717

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Ferronordic Machines Registered stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Ferronordic Machines Registered präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,730 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Ferronordic Machines Registered einen Verlust von -3,510 SEK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Ferronordic Machines Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,16 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ferronordic Machines Registered 1,09 Milliarden SEK umsetzen können.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 5,65 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -13,660 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 4,83 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden SEK in den Büchern standen.

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