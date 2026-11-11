Ausblick: Fertiglobe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fertiglobe gibt am 12.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,006 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fertiglobe noch 0,110 AED je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 10 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 776,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 2,79 Milliarden AED erzielt wurde.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,054 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 AED vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 3,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,38 Milliarden AED in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net