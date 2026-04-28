Ausblick: Fertiglobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fertiglobe veröffentlicht am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,012 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 AED erwirtschaftet worden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 717,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 2,55 Milliarden AED im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,049 USD, gegenüber 0,190 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 2,96 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,38 Milliarden AED generiert wurden.

Redaktion finanzen.at