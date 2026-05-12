Ausblick: FFLSmidth stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FFLSmidth lässt sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FFLSmidth die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,06 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte FFLSmidth 6,10 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll FFLSmidth 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,55 Milliarden DKK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 25,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte FFLSmidth 4,73 Milliarden DKK umsetzen können.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 31,46 DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,100 DKK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 14,76 Milliarden DKK, nachdem im Vorjahr 14,61 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at