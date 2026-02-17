FFLSmidth Aktie

FFLSmidth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860885 / ISIN: DK0010234467

17.02.2026 07:01:06

Ausblick: FFLSmidth stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FFLSmidth lässt sich am 18.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FFLSmidth die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,34 DKK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,30 DKK je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,64 Prozent auf 3,96 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,33 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 23,00 DKK je Aktie, gegenüber 17,90 DKK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 14,48 Milliarden DKK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 20,19 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

