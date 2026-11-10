Ausblick: FFLSmidth vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

FFLSmidth wird am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,27 DKK. Im Vorjahresquartal waren 7,00 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,71 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Plus von 7,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,45 Milliarden DKK in den Büchern standen.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 40,17 DKK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,100 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 15,07 Milliarden DKK, gegenüber 14,61 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net