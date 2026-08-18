FFLSmidth Aktie
WKN: 860885 / ISIN: DK0010234467
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18.08.2026 07:01:06
Ausblick: FFLSmidth zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FFLSmidth präsentiert am 19.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,59 DKK gegenüber -8,100 DKK im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll FFLSmidth in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 3,57 Milliarden DKK. Im Vorjahresviertel waren noch 3,38 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,50 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,100 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 14,82 Milliarden DKK, gegenüber 14,61 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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