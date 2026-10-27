Ausblick: FG New America Acquisition legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FG New America Acquisition wird am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,345 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,19 Prozent verringert. Damals waren 0,770 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 1,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 155,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei FG New America Acquisition für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 152,8 Millionen USD aus.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,990 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 611,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 597,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at