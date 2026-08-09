FG New America Acquisition Aktie

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WKN DE: A3CXUD / ISIN: US68386H1032

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09.08.2026 07:01:06

Ausblick: FG New America Acquisition zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FG New America Acquisition lässt sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird FG New America Acquisition die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,445 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 155,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 142,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD, gegenüber 0,990 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 657,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 597,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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