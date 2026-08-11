FGI Industries Aktie

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WKN DE: A41DQ8 / ISIN: KYG3302D2024

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: FGI Industries präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

FGI Industries stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass FGI Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,640 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 33,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,310 USD im Vergleich zu -3,200 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 135,3 Millionen USD, gegenüber 130,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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