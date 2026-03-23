FGI Industries Aktie

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WKN DE: A41DQ8 / ISIN: KYG3302D2024

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23.03.2026 07:01:06

Ausblick: FGI Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

FGI Industries wird sich am 24.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,300 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 35,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 35,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,555 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,650 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 135,6 Millionen USD, gegenüber 131,8 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

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