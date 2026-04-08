FGI Industries Aktie
WKN DE: A41DQ8 / ISIN: KYG3302D2024
|
08.04.2026 07:01:06
Ausblick: FGI Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
FGI Industries wird am 09.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,300 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 35,5 Millionen USD gegenüber 35,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,555 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,650 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 135,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 131,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FGI Industries Limited Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: FGI Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
23.03.26
|Ausblick: FGI Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu FGI Industries Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|FGI Industries Limited Registered Shs
|3,98
|3,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester erwartet -- DAX vor Kurssprung -- Asiens Börsen im Aufwind - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt wird mit spürbaren Aufschlägen erwartet. Auch der deutsche Leitindex dürfte deutlich zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zur Wochenmitte steil nach oben.