Ausblick: Fiberhome Telecommunication Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fiberhome Telecommunication Technologies lässt sich am 16.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Fiberhome Telecommunication Technologies die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Fiberhome Telecommunication Technologies für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,176 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,138 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,66 Milliarden CNY – ein Plus von 23,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fiberhome Telecommunication Technologies 6,19 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,385 CNY im Vergleich zu 0,089 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 24,84 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 21,07 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at