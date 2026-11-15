FibroGen Aktie
WKN DE: A419WK / ISIN: US31572Q8814
|
15.11.2026 07:01:06
Ausblick: FibroGen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
FibroGen wird am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -3,549 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 49,61 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 63,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -8,662 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 45,37 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 6,4 Millionen USD, gegenüber 6,4 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FibroGen Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: FibroGen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.26
|Ausblick: FibroGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu FibroGen Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|FibroGen Inc Registered Shs
|3,08
|-2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.