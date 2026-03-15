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15.03.2026 07:01:06

Ausblick: FibroGen präsentiert Quartalsergebnisse

FibroGen wird am 16.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -3,885 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei FibroGen noch ein Gewinn pro Aktie von 4,50 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll FibroGen nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 1,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 46,82 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,605 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 6,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 29,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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