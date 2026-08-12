FibroGen Aktie
WKN DE: A419WK / ISIN: US31572Q8814
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: FibroGen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
FibroGen wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -3,184 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,880 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 54,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -13,748 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 45,37 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 10,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 6,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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