Ausblick: Fidelis Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fidelis Insurance wird am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Minus von 6,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 638,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 680,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,980 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 3,35 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at