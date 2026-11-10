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WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fidelis Insurance öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fidelis Insurance lädt am 11.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,722 USD. Dies würde einer Verringerung von 42,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fidelis Insurance 1,25 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Fidelis Insurance in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,35 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 694,6 Millionen USD im Vergleich zu 647,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD, gegenüber 2,12 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 6 Analysten auf durchschnittlich 3,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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