Fidelis Insurance Holdings Aktie

Fidelis Insurance Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fidelis Insurance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fidelis Insurance wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,879 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fidelis Insurance einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Fidelis Insurance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 787,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD im Vergleich zu 2,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs 21,00 0,00% Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen