Ausblick: Fidelis Insurance stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fidelis Insurance wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,879 USD aus. Im letzten Jahr hatte Fidelis Insurance einen Gewinn von 0,180 USD je Aktie eingefahren.

Fidelis Insurance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 787,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,58 USD im Vergleich zu 2,12 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,54 Milliarden USD, gegenüber 2,48 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at