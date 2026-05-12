Ausblick: Fidelis Insurance stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fidelis Insurance lädt am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,735 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,380 USD erwirtschaftet worden.

Fidelis Insurance soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 903,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 653,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,32 USD aus. Im Vorjahr waren 2,12 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at