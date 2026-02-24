Ausblick: Fidelis Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fidelis Insurance stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fidelis Insurance ein EPS von -1,090 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 725,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 680,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at