Fidelis Insurance Holdings Aktie

Fidelis Insurance Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EDHE / ISIN: BMG3398L1182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fidelis Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fidelis Insurance stellt am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,06 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Fidelis Insurance ein EPS von -1,090 USD je Aktie vermeldet.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent auf 725,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 680,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

10 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,93 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,980 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 3,29 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fidelis Insurance Holdings Ltd Registered Shs

mehr Nachrichten