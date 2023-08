Ausblick: Fidelity National Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fidelity National Financial präsentiert am 08.08.2023 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Fidelity National Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 1,83 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,68 Milliarden USD gegenüber 2,63 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,67 USD je Aktie, gegenüber 5,36 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 10,74 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 11,56 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at