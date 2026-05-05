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WKN DE: A1166U / ISIN: US31620R3030

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fidelity National Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fidelity National Financial lädt am 06.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,09 USD. Dies würde einem Zuwachs von 263,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fidelity National Financial 0,300 USD je Aktie vermeldete.

Fidelity National Financial soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 31,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,21 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 15,87 Milliarden USD, gegenüber 14,51 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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