Ausblick: Fidelity National Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fidelity National Financial wird am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,49 USD je Aktie gegenüber 1,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 1,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,66 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,11 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 4,65 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 14,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 13,71 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at