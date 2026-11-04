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WKN DE: A1166U / ISIN: US31620R3030

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fidelity National Financial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fidelity National Financial wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,32 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,03 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Financial für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 3,78 Milliarden USD aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,95 USD je Aktie, gegenüber 2,21 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 14,76 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 14,51 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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