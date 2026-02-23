Fidelity National Information Services Aktie
WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fidelity National Information Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fidelity National Information Services wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 25 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fidelity National Information Services 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Information Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,74 Milliarden USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,77 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs
Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs
Aktien in diesem Artikel
|Fidelity National Information Services IncShs
|41,01
|-1,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.