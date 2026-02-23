Fidelity National Information Services Aktie

Fidelity National Information Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0H1FP / ISIN: US31620M1062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: Fidelity National Information Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fidelity National Information Services wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 25 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fidelity National Information Services 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Information Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,74 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,77 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fidelity National Information Services IncShs

mehr Nachrichten

Analysen zu Fidelity National Information Services IncShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fidelity National Information Services IncShs 41,01 -1,50% Fidelity National Information Services IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen