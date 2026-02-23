Ausblick: Fidelity National Information Services legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fidelity National Information Services wird am 24.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 25 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fidelity National Information Services 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,62 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,60 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Information Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,74 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 29 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,77 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,61 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 10,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,13 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

