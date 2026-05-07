Ausblick: Fidelity National Information Services legt Quartalsergebnis vor

Fidelity National Information Services äußert sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 23 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,29 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

21 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3,28 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 29,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,27 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,730 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,77 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 10,68 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at