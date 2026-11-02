Ausblick: Fidelity National Information Services öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Fidelity National Information Services lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 25 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,60 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie vermeldet.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 26,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidelity National Information Services für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,43 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 30 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,20 USD im Vergleich zu 0,730 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 26 Analysten durchschnittlich bei 13,66 Milliarden USD, gegenüber 10,68 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net