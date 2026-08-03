Ausblick: Fidelity National Information Services präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fidelity National Information Services wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 25 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,47 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 3,38 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 29,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,62 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 27 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,28 USD, gegenüber 0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt 13,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 10,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at