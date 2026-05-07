Ausblick: Fidus Investment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fidus Investment gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,505 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 15,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 42,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 174,5 Millionen USD im Vergleich zu 159,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at