Fidus Investment Corporation Aktie

Fidus Investment Corporation für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JCGJ / ISIN: US3165001070

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Fidus Investment informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fidus Investment gibt am 07.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,505 USD je Aktie gegenüber 0,580 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 15,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 42,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,01 USD, gegenüber 2,32 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 174,5 Millionen USD im Vergleich zu 159,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fidus Investment Corporation

mehr Nachrichten