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WKN DE: A1JCGJ / ISIN: US3165001070

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Fidus Investment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Fidus Investment wird am 05.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,510 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,56 Prozent verringert. Damals waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 22,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fidus Investment für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 44,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD im Vergleich zu 2,32 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 180,7 Millionen USD, gegenüber 159,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net

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