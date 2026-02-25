Ausblick: Fidus Investment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Fidus Investment wird am 26.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,500 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 3,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,520 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 6,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 39,2 Millionen USD gegenüber 36,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,09 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 152,9 Millionen USD, gegenüber 157,7 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at