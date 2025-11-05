Ausblick: Fidus Investment zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Fidus Investment öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,503 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 38,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 37,4 Millionen USD aus.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,08 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 2,40 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 152,1 Millionen USD, gegenüber 157,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at