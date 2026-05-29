Ausblick: FIEM Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FIEM Industries lädt am 30.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 25,50 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,04 Prozent erhöht. Damals waren 22,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 19,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 7,61 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 95,08 INR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 77,86 INR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 28,11 Milliarden INR, gegenüber 24,20 Milliarden INR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at