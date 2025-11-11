Ausblick: FIEM Industries legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FIEM Industries lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass FIEM Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 25,05 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 19,06 INR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 21,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 6,12 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,44 Milliarden INR aus.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 91,35 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 77,86 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 28,09 Milliarden INR, gegenüber 24,20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at