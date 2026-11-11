Ausblick: FIEM Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

FIEM Industries präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 27,80 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte FIEM Industries ein EPS von 24,19 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 16,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,30 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

5 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 111,74 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 97,11 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,95 Milliarden INR, gegenüber 28,14 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net