WKN DE: A2DFZW / ISIN: INE737H01014

10.02.2026 07:01:06

Ausblick: FIEM Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FIEM Industries wird am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 24,30 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte FIEM Industries 17,86 INR je Aktie eingenommen.

FIEM Industries soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,25 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 94,87 INR im Vergleich zu 77,86 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 28,36 Milliarden INR, gegenüber 24,20 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

FIEM Industries Ltd Dematerialised 2 479,00 6,55% FIEM Industries Ltd Dematerialised

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex tendiert zu kleinen Verlusten. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

