Fiera Capital a Aktie
WKN DE: A1C4LJ / ISIN: CA31660A1030
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Fiera Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Fiera Capital A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fiera Capital A noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 188,8 Millionen CAD aus – eine Minderung von 9,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fiera Capital A einen Umsatz von 207,8 Millionen CAD eingefahren.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,938 CAD, gegenüber 0,230 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 681,8 Millionen CAD im Vergleich zu 708,4 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiera Capital Corp (A) Subord Vtg
|
07:01
|Ausblick: Fiera Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Fiera Capital A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Fiera Capital A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Fiera Capital A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)