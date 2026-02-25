Ausblick: Fiera Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fiera Capital A wird am 26.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,250 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fiera Capital A noch 0,000 CAD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 188,8 Millionen CAD aus – eine Minderung von 9,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Fiera Capital A einen Umsatz von 207,8 Millionen CAD eingefahren.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,938 CAD, gegenüber 0,230 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 681,8 Millionen CAD im Vergleich zu 708,4 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at