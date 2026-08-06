Fiera Capital a Aktie

Fiera Capital a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4LJ / ISIN: CA31660A1030

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Fiera Capital A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Fiera Capital A wird am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,235 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Fiera Capital A 0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 161,7 Millionen CAD – das wäre ein Zuwachs von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 139,3 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,984 CAD je Aktie, gegenüber 0,360 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 669,9 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 655,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiera Capital Corp (A) Subord Vtg

mehr Nachrichten

Analysen zu Fiera Capital Corp (A) Subord Vtg

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fiera Capital Corp (A) Subord Vtg 2,88 -5,88% Fiera Capital Corp (A) Subord Vtg

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen